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Mash сообщает об обстрелах Брянской области со стороны ВСУ

Mash: ВСУ начали обстреливать Брянскую область из танков

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают населенные пункты Брянской области из танков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, под ударами находятся села Ломаковка и Курковичи.

«Как сообщают местные, до этого по Стародубскому району чаще всего прилетало из минометов, однако сегодня в ход пошли танки. Из-за этого многие жители решили уехать своими силами и уже оставили дома», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области из танка. Оно расположено в одном километре от российско-украинской границы. Ночью ВСУ обстреляли населенный пункт с использованием 125-миллиметровых снарядов. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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