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США убедили Израиль пропускать в Газу грузовики с гуманитарной помощью

Times of Israel: США убедили Израиль позволить въезд в Газу 100 грузовикам

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Reuters

Израиль позволил ежедневно въезжать в Газу 100 грузовикам с гуманитарной помощью после переговоров с Соединенными Штатами, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на чиновника из администрации президента Джо Байдена.

«Израиль согласился пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу ежедневно после интенсивных дипломатических переговоров с администрацией (президента США Джо) Байдена», — заявил источник издания.

Договоренность между США и Израилем была достигнута после того, как Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) пожаловалось на недостаточный объем транспорта для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа.

До этого ООН потребовала открыть второй КПП для доставки гуманитарной помощи в Газу, так как единственный КПП «Рафах» не справляется.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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