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Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров батальона ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего из батальона северной бригады ХАМАС

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Lisi Niesner/Reuters

Истребители Армии обороны Израиля 30 октября ликвидировали в секторе Газа командира батальона «Бейт-Лахия» северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Аджине был руководителем нападений 7 октября в приграничных с анклавом израильских населенных пунктах Эрез и Нетив ха-Асара.

«Истребители, руководствуясь разведывательной информацией армейской разведки АМАН и Службы общей безопасности, вчера, 30 октября, нанесли удар по командиру батальона «Бейт-Лахия» северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине», — подчеркнули в военном ведомстве Израиля.

До этого в Армии Израиля рассказали, что при операции в Газе была освобождена из заложников одна военнослужащая.

Также в ЦАХАЛ заявили о ликвидации командиров ВМС и противотанкового подразделения ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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