ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области

Украинские войска обстреляли село Случевск в Брянской области из танка, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, село Случевск расположено в одном километре от российско-украинской границы. Ночью ВСУ обстреляли населенный пункт с использованием 125-миллиметровых снарядов. Было зафиксировано два залпа.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, один из снарядов пробил крышу частного жилого дома.

Гладков также сообщал, что вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов. Под обстрел попали четыре украинских села. В Шебекинском округе упал один дрон. Устройство сдетонировало.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.