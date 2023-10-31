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Марочко сообщил о репрессиях против «отказников» в ВСУ на Купянском направлении

Марочко заявил, что СБУ занялись «отказниками» в ВСУ на Купянском направлении

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РИА «Новости»

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что СБУ и спецподразделение украинской полиции «КОРД» занялись «отказниками» в ВСУ на Купянском направлении — спецслужбы пытаются силой искоренить тенденцию отказа военнослужащих ВСУ выполнять приказы, сообщает РИА Новости.

«Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины выполнять приказы командования», — заявил Марочко.

Согласно источникам военного эксперта, основным методом работы являются «жесткие разъяснительные беседы» с применением оружия и грубой физической силы.

До этого в США заявили о нежелании украинских военных выполнять приказы президента Владимира Зеленского.

Ранее украинский военный рассказал о требовании Киева взять Горловку.

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