Российские десантники уничтожили разведчиков ВСУ, двигавшихся к Артемовску

Ивановские десантники уничтожили разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое двигалось в направлении Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские десантники обнаружили украинскую разведгруппу с помощью дрона. Украинские солдаты двигались севернее Артемовска в сторону российских оборонительных позиций.

«Экипажи боевых машин десанта второго поколения, проявляя мужество и отвагу, совершили марш на штатной технике и, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки», — поделились в российском военном ведомстве.

Отмечается, что российские подразделения использовали БМП-3, из которого велся огонь с закрытых огневых позиций с расстояния около 5 км. В результате личный состав ВСУ был уничтожен.

До этого группа «Аида» спецназа «Ахмат» при помощи дронов-камикадзе и беспилотников со сбросами атаковали опорный пункт ВС Украины под Белогоровкой на Кременском участке фронта в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».