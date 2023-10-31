Взрывы произошли в Хмельницкой области

Звуки взрывов слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает издание «Общественное».

До этого украинское издание «Страна» сообщило о взрыве, который произошел в городе Херсон, находящемся под контролем Киева.

В Миргороде также Полтавской области произошла серия взрывов.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.