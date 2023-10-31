Украина исчезнет с лица Земли, если все украинцы не станут принимать участие в конфликте. Такое мнение выразил член национального батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка в интервью Youtube-каналу «Эспрессо».

«Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете», — заявил он.

Он предупредил, что в противном случае все украинцы рискуют «остаться без страны».

По мнению Ябчанки, каждый гражданин Украины должен всегда «держать в голове мысль о тотальной мобилизации» и принимать участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

«Если не напрямую, то поддерживая ВСУ финансово», — уточнил член нацбата.

До этого журнал Time со ссылкой на украинского военнослужащего писал, что некоторые украинские военные игнорируют прямой приказ о наступлении из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинский военный рассказал о требовании Киева взять Горловку.