Воздушную тревогу объявили на юге Израиля

Сигналы воздушной тревоги слышны в южных районах Израиля, граничащих с сектором Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

«В районе сектора Газа звучат сирены», — отмечается в публикации.

Других подробностей пока не сообщается.

Накануне воздушную тревогу объявляли на севере Израиля. Спустя некоторое время сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в центральных израильских районах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил о начале третьей фазы военной операции Израиля в секторе Газа.