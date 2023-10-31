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Для Су-57 разработана внутрифюзеляжная крылатая ракета большой дальности

РИА Новости: истребитель Су-57 снабдили новой ракетой большой дальности

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Павел Бедняков/РИА Новости

Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Истребитель сконструирован с широким применением технологий «стелс» и имеет внутри фюзеляжа отсеки для размещения различных боеприпасов. Это помогает снизить радиолокационную заметность СУ-57, так как вооружение, размещенное на внешних подвесках, значительно увеличивает дальность обнаружения самолета радарами.

По словам собеседника агентства, крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения, обладая меньшими размерами, имеет сопоставимую дальность с ракетами для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Источник агентства отметил, что значительного снижения габаритов новой ракеты удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки. Кроме того, на ракету был установлен новый малоразмерный двухконтурный турбореактивный двигатель.

Ранее американский журнал Military Watch признал, что истребитель пятого поколения Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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