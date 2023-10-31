ВС Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной готовности

После столкновений с йеменскими мятежниками из движения «Ансар Аллах» (хуситы) Вооруженные силы Саудовской Аравии и системы ПВО были приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, такой приказ был отдан всем подразделениям вооруженных сил королевства после того, как повстанцы несколько недель назад попытались осуществить ракетный удар по территории Саудовской Аравии. Однако ракета была перехвачена системами ПВО. Другой причиной развертывания вооруженных сил стала гибель четырех саудовских солдат в результате столкновений с повстанцами в южной провинции Джизан на границе с Йеменом.

Столкновения начались после того, как 19 октября повстанцы выпустили крылатые ракеты и беспилотники в сторону Израиля. По данным Пентагона, эти ракеты были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

По информации Bloomberg, министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд планирует встретиться 30 октября в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками администрации Байдена для обсуждения последствий войны между Израилем и ХАМАС, а также ситуации в Йемене.

Представители правительства Саудовской Аравии и хуситов не прокомментировали эту информацию по запросу Bloomberg.

Конфликт между правительственными силами и сторонниками «Ансар Аллах» в Йемене продолжается с августа 2014 года. Он обострился после вторжения коалиции под руководством Саудовской Аравии в марте 2015 года. В апреле 2022 года стороны конфликта достигли перемирия, которое истекло 2 октября.

Ранее в Армии обороны Израиля оценили пуски ракет из Йемена.