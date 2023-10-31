В Миргороде Полтавской области произошли взрывы

В Миргороде Полтавской области произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

С начала суток в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях был объявлен режим воздушной тревоги, который продолжался до 00:40 по местному времени. Полчаса спустя тревога была отменена во всех указанных регионах.

Миргород находится рядом с крупной базой Военно-воздушных сил Украины.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрыве, который произошел в городе Херсон, находящемся под контролем Киева. Подробности происшествия не приводились.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, сколько времени нужно на восстановление Каховской ГЭС.