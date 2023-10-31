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Lockheed Martin получил контракт Минобороны США на $1 млрд

Пентагон: концерн Lockheed Martin получил контракт на $1 млрд

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Shutterstock

Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от Минобороны США на сумму почти в $1 млрд. Сделка заключена в рамках программы изготовления межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Как указано в документах оборонного ведомства, корпорация Lockheed Martin заключила контракт на сумму $996,2 млн на программу головной части MK21A. Данное соглашение предусматривает разработку, производство и проектирование для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel.

Срок завершения исполнения договора прописан 20 октября 2039 года.

Военные заказы для Украины привели к росту доходов американских производителей оружия, указал ранее финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен. Эксперт отметил, что компании США оперативно перешли от производства 14 тыс. артиллерийских снарядов в месяц до 20 тыс.

24 октября на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир Дональд Трамп заявил, что Россия, якобы, украла у американцев чертежи «супер-пупер» ракеты.

Ранее стало известно о подготовке РФ к применению нового оружия.

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