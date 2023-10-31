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Взрыв произошел в Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсон произошел взрыв

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РИА Новости

Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве, который произошел в городе Херсон, находящемся под контролем Киева. Подробности происшествия не приводятся.

Официальный ресурс по оповещению населения сообщает о введении режима воздушной тревоги в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей. Сирены также были активированы в Николаевской и Харьковской областях.

28 октября сообщалось о взрывах в Херсоне, которые были слышны в прибрежных районах города. В это время в подконтрольных Украине районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 30 октября в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги прогремели несколько взрывов.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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