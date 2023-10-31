Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Зеленский пытается атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

Экс-разведчик Макговерн: Зеленский пытается от отчаяния атаковать Курскую АЭС

close
100%
Yves Herman/Reuters

Экс-аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния после потери поддержки стран Запада. Об этом бывший разведчик рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Макговерна, у Зеленского остался последний бросок. И он совершает его от отчаяния.

Эксперт считает, подобные действия Зеленского могут привести к чрезвычайно тяжелым последствиям. В связи с этим Макговерн выразил надежду, что Европа сможет удержать Зеленского от таких действий и не допустить катастрофы.

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что из-за того, что приоритет в оказании военной помощи будет отдан Израилю, Украине может скоро прийти конец.

Ранее сообщалось, что представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях об атаке беспилотников в районе Курской АЭС.

В МАГАТЭ также отметили, что один из беспилотников взорвался и причинил незначительный ущерб фасаду здания, в котором хранится отработанное ядерное топливо.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий