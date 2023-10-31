Экс-аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния после потери поддержки стран Запада. Об этом бывший разведчик рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Макговерна, у Зеленского остался последний бросок. И он совершает его от отчаяния.

Эксперт считает, подобные действия Зеленского могут привести к чрезвычайно тяжелым последствиям. В связи с этим Макговерн выразил надежду, что Европа сможет удержать Зеленского от таких действий и не допустить катастрофы.

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что из-за того, что приоритет в оказании военной помощи будет отдан Израилю, Украине может скоро прийти конец.

Ранее сообщалось, что представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях об атаке беспилотников в районе Курской АЭС.

В МАГАТЭ также отметили, что один из беспилотников взорвался и причинил незначительный ущерб фасаду здания, в котором хранится отработанное ядерное топливо.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.