Госдеп: Турция осталась продуктивным членом НАТО, несмотря на позицию по Газе

На регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты считают Турцию продуктивным и полезным участником НАТО. Он отметил, что несмотря на разногласия с Турцией, они продолжат работать с ней по вопросам, в которых достигнута согласованность, комментируя призывы к исключению Анкары из альянса за поддержку радикального палестинского движения ХАМАС и критику Израиля, которые прозвучали из уст некоторых американских законодателей.

Миллер добавил, что Белый дом будет ясно давать понять Анкаре, когда между ними есть разногласия. Он подчеркнул, что США стремятся к дальнейшему укреплению альянса и ожидают продолжения сотрудничества с турецкими властями.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о Израиле, заявив, что работает над объявлением его военным преступником и назвав еврейское государство оккупантом. Он также отметил, что по его мнению движение ХАМАС не является террористической организацией.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.