США выступили против прекращения огня в Газе, так как это выгодно для ХАМАС

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, США не поддерживают прекращение огня в Газе, так как считают, что это будет «выгодно» палестинскому движению ХАМАС. Он отметил, что США не считают отказ от боевых действий на данный момент правильным решением, и что ХАМАС является единственной стороной, которая получит выгоду от перемирия. Израильская бронетехника также продолжает находиться на границе с сектором Газа.

7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках операции «Наводнение Аль-Аксы», объявленной ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Количество пострадавших и разрушений в результате этого конфликта значительно возросло, и МИД России призвал стороны прекратить боевые действия.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, продолжается уже много десятилетий и является источником напряженности в регионе.

В 1947 году ООН предложила создание двух государств — Израиля и Палестины, однако было создано только израильское государство.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.