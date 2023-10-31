Глава Чечни пригласил участников беспорядков в Дагестане на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам беспорядков в Дагестане направиться в зону проведения СВО, где они могут «расправиться с врагами». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за взвешенную и мудрую позицию по проблеме беспорядков в Дагестане. К выступающей молодежи руководитель Чечни обратился с призывом выслушивать советы старших, чтобы не выступать объектами манипуляции, «не превращаться в неразумную толпу».

Кадыров напомнил, что «спонтанные поступки» не доводят до хорошего, а выступавшие нанесли вред себе же, разрушив аэропорт и гостиницы.

Вместе с тем, глава Чечни поприветствовал «рвение и желание расправиться с врагом».

«Нужно его направлять в нужное русло — на Украину», — указал Кадыров.

Также в своем Telrgram-канале Кадыров рассказал, что в ночь на 30 октября в Чечне пресекли попытку провокации через ложные призывы на фоне массовых беспорядков в Дагестане.

Ранее Кадыров прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы.