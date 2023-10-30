Израильские военные вводят в сектор Газа новые подразделения

Израильские военные вводят в сектор Газа дополнительные подразделения, масштабы сухопутной операции в анклаве продолжают расширяться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.

«Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в сектора Газа», — заявил Хагари на вечернем брифинге.

По словам представителя армии Израиля, новые пехотные, бронетанковые и инженерные части заходят в анклав для проведения совместных действий на земле, в воздухе и на море со всей силой.

Россия считает, что разрешить обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке можно только путем создания для жителей Палестины полноценного государства, заявил 30 октября в эфире телеканала «Россия 24» Владимир Путин.

Вечером 30 октября проводилось совещание с участием президента, главной темой которого были антисемитские акции, за день до того состоявшиеся в Дагестане.

Ранее во время совещания Путин рассказал, что США желают ослабить Россию и посеять внутри нее смуту.