В США заявили, что российские «Ланцеты» стали серьезной угрозой для ВСУ

Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что российские ударные беспилотники «Ланцет» стали на фронте серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Об этом Риттер сказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По словам бывшего военного, театр боевых действий на Украине заполонен российскими боевыми дронами. Риттер отметил, что у новых «Ланцетов» возросла дальность полета. Из-за этого ВСУ ничего не могут доставить к передовой.

Риттер сказал, что «Ланцеты» существенно осложняют положение украинских войск, и Россия увеличивает их производство.

Ранее сообщалось, что из-за атак российских беспилотников «Ланцет» ВСУ начали переделывать полученные из Польши самоходные артиллерийские установки Krab.

До этого на Украине было заявлено, что российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» превосходят БПЛА, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), они стали «огромной проблемой» для украинских войск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.