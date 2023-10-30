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В США заявили, что российские «Ланцеты» стали серьезной угрозой для ВСУ

Экс-разведчик Риттер: «Ланцеты» стали серьезной угрозой для ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что российские ударные беспилотники «Ланцет» стали на фронте серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Об этом Риттер сказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По словам бывшего военного, театр боевых действий на Украине заполонен российскими боевыми дронами. Риттер отметил, что у новых «Ланцетов» возросла дальность полета. Из-за этого ВСУ ничего не могут доставить к передовой.

Риттер сказал, что «Ланцеты» существенно осложняют положение украинских войск, и Россия увеличивает их производство.

Ранее сообщалось, что из-за атак российских беспилотников «Ланцет» ВСУ начали переделывать полученные из Польши самоходные артиллерийские установки Krab.

До этого на Украине было заявлено, что российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» превосходят БПЛА, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), они стали «огромной проблемой» для украинских войск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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