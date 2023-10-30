Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российскую армию признали сильнейшей в мире

US News: ВС РФ заняли первое место в рейтинге сильнейших армий мира

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российскую армию поставили на первое место в списке сильнейших вооруженных сил в мире. К выводу о том, что ВС РФ являются самой сильной армией на планете, пришли аналитики U.S. News & World Report. Рейтинг опубликован на одноименном портале.

По версии исследователей, Россия заслужила оценки в 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил». При этом общая оценка мощи страны (не только военной) по совокупности различных показателей составила 94,3 балла.

Второе и третье места в рейтинге армий заняли США (95,7) и Китай (94,9) соответственно. На четвертое аналитики вынесли армию Израиля (92,5), а на пятую — силы Южной Кореи (81,1). Шестое место заняла Украина (73,6).

В конце рейтинга армий оказались Эстония, Сингапур и Люксембург.

Отмечается, что Россия заняла первое место не во всех критериях, определяющих, по мнению портала, лучшую страну в мире. Так, сильнейшим по экономическому влиянию, а также по экспорту, признали Китай.

Ранее стало известно, что Пекин намерен углублять стратегическое сотрудничество с армией РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий