Российскую армию признали сильнейшей в мире

Российскую армию поставили на первое место в списке сильнейших вооруженных сил в мире. К выводу о том, что ВС РФ являются самой сильной армией на планете, пришли аналитики U.S. News & World Report. Рейтинг опубликован на одноименном портале.

По версии исследователей, Россия заслужила оценки в 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил». При этом общая оценка мощи страны (не только военной) по совокупности различных показателей составила 94,3 балла.

Второе и третье места в рейтинге армий заняли США (95,7) и Китай (94,9) соответственно. На четвертое аналитики вынесли армию Израиля (92,5), а на пятую — силы Южной Кореи (81,1). Шестое место заняла Украина (73,6).

В конце рейтинга армий оказались Эстония, Сингапур и Люксембург.

Отмечается, что Россия заняла первое место не во всех критериях, определяющих, по мнению портала, лучшую страну в мире. Так, сильнейшим по экономическому влиянию, а также по экспорту, признали Китай.

Ранее стало известно, что Пекин намерен углублять стратегическое сотрудничество с армией РФ.