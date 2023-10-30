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Армия Израиля при операции в секторе Газа освободила из заложников одну военнослужащую

ЦАХАЛ: при операции в Газе была освобождена из заложников одна военнослужащая

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Amir Cohen/Reuters

Израильские военные во время наземных действий в секторе Газа освободили одну военнослужащую, которая находилась в заложниках у палестинской группировки ХАМАС. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сегодня вечером в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», — сказано в заявлении пресс-службы.

В нем также отмечается, что освобожденная женщина чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьей.

30 октября палестинское радикальное движение ХАМАС выложило в своем Telegram-канале видео с тремя женщинами, которые, по заявлению боевиков, являются удерживаемыми ими в плену израильскими гражданами. На кадрах одна из заложниц обращается к Нетаньяху.

По словам женщины, пленники ХАМАС страдают из-за «политической и военной неудачи» и «провала», который израильские власти допустили 7 октября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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