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Зеленский задумался об увольнении командующего наступлением ВСУ

Time: Зеленский хочет уволить командующего наступлением ВСУ генерала

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский собирается уволить командующего наступлением ВСУ генерала, а также произвести другие кадровые перестановки и изменить стратегию ведения боевых действий к зиме. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники в окружении Зеленского.

«Еще до наступления зимы его [Зеленского] помощники предупредили меня, что следует ожидать серьезных изменений в военной стратегии и серьезной встряски в команде. По их словам, необходимо будет уволить как минимум одного министра вместе с высокопоставленным генералом, отвечающим за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленное продвижение Украины», — пишет автор статьи.

Отмечается также, что Зеленский выступает за продолжение наступления, несмотря на то, что зимний холод может заблокировать возможность ведения боевых действий. Заморозки активной фазы конфликта, утверждается в статье, украинский лидер не приемлет.

30 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за время контрнаступления, начавшегося 4 июня, потеряли 90 тыс. солдат, около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

Ранее в США назвали катастрофой провал украинского контрнаступления.

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