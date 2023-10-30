Воздушная тревога снова прозвучала в центральных районах Израиля

Сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в центральных районах Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В центральной части Израиля зазвучали сирены», — говорится в публикации.

До этого сообщалось о звучащих сиренах в кибуце Киссуфим в Израиле около границы с сектором Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.