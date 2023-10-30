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Укрепления ВСУ подверглись нашествию мышей и змей

«Страна.ua»: солдаты ВСУ пожаловались на нашествие мышей и змей в окопах

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще стали жаловаться на то, что в их окопах заводятся стаи мышей и даже змеи. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Бойцы жалуются, что мыши уничтожают снаряжение, дроны и даже амуницию. Вероятно, животные пришли к людям из-за наступления холодов», — пишут журналисты.

Судя по опубликованным роликам, мыши пробираются в самые разные места. Одну из них даже засняли прячущейся в беспилотнике. Змеи же стараются людям на глаза не попадаться и обитают между стенками блиндажей.

Параллельно бойцы ВСУ продолжают нести потери. В Минобороны РФ сообщали, что только на Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли до 285 военных. В то же время армия РФ отражает атаки ВСУ: только на Купянском направлении военнослужащие отбили почти 10 попыток противника пойти в наступление.

Параллельно на Запорожском направлении в районе Урожайного группа рядовых украинских солдат сдалась в плен.

Ранее в Британии раскрыли причину критических потерь ВСУ.

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