Израильские танки обстреляли из минометов в Газе

Формирования «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима» — вооруженное крыло группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России)) обстреляли из минометов колонну израильской бронетехники, которая прорвалась в район Эс-Судани, расположенный на северо-западе сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении формирования отмечается, что моджахеды вступили в перестрелку с армией израильской стороны и пытаются не допустить их продвижение вглубь территории.

По данным телеканала Al Hadath, ВВС Израиля наносит интенсивные удары по южным и восточным районам, а также по лагерям Бейт-Лахия и Бейт-Ханун на севере.

До этого стало известно, что танки Армии обороны Израиля были замечены на подступе к городу Газа, ключевая дорога перерезана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.