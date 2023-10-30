Украинские военные обстреляли белгородское село, пробив крышу дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.

«Строительные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий», — пояснил Гладков.

В настоящий момент подробности обстрела украинскими военными белгородского села не приводятся.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов. За прошедшие сутки, по словам белгородского губернатора, украинские солдаты обстреляли четыре приграничных района.

Также беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области. Тогда разрушений не было зафиксировано.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.