В Иерусалиме и в центре Израиля прозвучала воздушная тревога

Воздушная тревога раздалась на территории Иерусалима, а также в центральной части Израиля. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в городе Иерусалиме и центральном Израиле», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

До этого ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала одного из командиров ВМС ХАМАС, командира противотанкового ракетного подразделения и еще ряд высокопоставленных представителей движения в секторе Газа.

Также, по сообщениям армии Израиля, ей удалось ликвидировать в секторе Газа несколько ячеек палестинской радикальной группировки ХАМАС, которые пытались атаковать солдат ЦАХАЛ.

29 октября ЦАХАЛ обстрелял больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа, на территории которой укрываются 12 тысяч мирных жителей. Израильская сторона предупреждала об атаке и призывала эвакуировать находящихся там людей. В ВОЗ на это ответили, что вывезти больных невозможно.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по Израилю и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.