ЦАХАЛ уничтожил несколько командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник ликвидировала одного из командиров ВМС ХАМАС, командира противотанкового ракетного подразделения и еще ряд высокопоставленных представителей движения в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские военные за последние несколько часов ликвидировали четверых важных членов ХАМАС. Среди них: командир ВМС Джамил Баба и командир противотанкового ракетного подразделения в батальоне «Туффах» Мухаммад Сафади.

До этого стало известно, что с начала продвижения в секторе Газа сухопутные силы Израиля продолжают вступать в прямые столкновения с палестинским движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.