В армии Израиля сообщили о ликвидации ячеек ХАМАС в Газе

Израильская армия ликвидировала в секторе Газа несколько ячеек палестинской радикальной группировки ХАМАС, которые пытались атаковать солдат ЦАХАЛ. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В течение последних нескольких часов ЦАХАЛ продолжал расширять свои наземные операции в секторе Газа. Во время столкновений с террористами в секторе Газа несколько террористических ячеек, пытавшихся атаковать эти силы, были остановлены войсками ЦАХАЛ при поддержке вертолетов и БПЛА ВВС», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по словам представителей израильской армии, за последние несколько часов военнослужащим удалось ликвидировать четырех «видных» членов движения ХАМАС. Среди них были командующий военно-морскими силами в центральной бригаде Джамиль Баба, командир противотанкового ракетного подразделения батальона «Туффа» Мухаммад Сафади, старший сотрудник производственного отделения группировки Мухаммад Авдаллах и боец противотанкового ракетного подразделения Муваман Хиджази.

28 октября руководство Израиля сообщило о начале нового этапа военных действий в секторе Газа, подразумевающего расширение наземных операций. С того момента ЦАХАЛ уже несколько раз вступал в прямой контакт с боевиками ХАМАС.

Ранее армия Израиля провела операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС.