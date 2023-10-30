В Британии раскрыли причину критических потерь ВСУ

Потери ВСУ значительно выросли и достигли тревожного уровня. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских солдат.

«Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников», — признался изданию пехотинец ВСУ с позывным «Левша».

Другой украинский военный рассказал, что от дрона практически невозможно спрятаться. Оператор беспилотников с позывным «Майор» обратил внимание, что аппараты могут вылететь даже из позиций ВСУ и замаскироваться под «своего», а затем неожиданно вылететь на скорости 150-160 км/ч.

По словам командира 47-й бригады с позывным «Хаммер», российские военнослужащие открывают огонь «из всего, что есть». Он пояснил, что бойцы ВС РФ используют ударные беспилотники, артиллерию, мины и планирующие бомбы.

30 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ежедневно в больницу может поступать до 150 раненых солдат ВСУ. Украинские врачи считают, что многих солдат можно было бы спасти при наличии качественных лекарств и медоборудования.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.