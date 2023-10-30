ВСУ потеряли до 285 военных на Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки российских войск с помощью артиллерии и тяжелых огнеметных систем ударили по нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Марьинка, Андреевка и Клещеевка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, потери противника составили до 285 военных. Помимо людей ВСУ потеряли еще две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Также во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого Минобороны сообщало, что российские системы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников за сутки.

В этот же день силы ПВО России сбили восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма.

29 октября Минобороны России сообщило об уничтожении более 40 беспилотников ВСУ за сутки. Как заявили в военном ведомстве, системы ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое, Золотаревка, Верхнеторецкое, Новофедоровка и Васильевка.

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