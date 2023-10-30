Группа рядовых сдалась в плен на Запорожском направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«<…> В районе Урожайного в плен сдалась группа украинских боевиков», — сказал он.

Рогов обратил внимание, что процесс сдачи в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал постоянным, так как люди не хотят умирать за режим президента Владимира Зеленского.

Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» назвал потери украинской армии за сутки на Времевском направлении. Он добавил, что российские военные провели успешную атаку в районе Старомайорского и Новодонецкого в ДНР.

30 октября дефицит медикаментов у ВСУ сочли критическим. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, ежедневно в больницу может поступать до 150 раненых.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.