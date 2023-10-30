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Войска РФ сбили ракеты Storm Shadow, летевшие в Крым

Минобороны РФ: средства ПВО сбили восемь летевших в Крым ракет Storm Shadow ВСУ

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Lewis Joly/AP

Противовоздушная оборона России сбила восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что атака по объектам на полуострове Крым была пресечена около 13:00 мск.

Все ракеты были сбиты, подчеркнули в ведомстве.

30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, над городом были сбиты две воздушные цели. Обломки ракет упали на территорию школы №27 на Северной стороне.

До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев также сообщал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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