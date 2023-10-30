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ЦАХАЛ подтвердил столкновение сухопутных сил с ХАМАС

Военные Израиля сообщили о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в секторе Газа

С начала продвижения в секторе Газа сухопутные силы Израиля продолжают вступать в прямые столкновения с палестинским движением ХАМАС, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы движемся по земле, выявляем террористов и атакуем с воздуха. Также имеется прямой контакт между сухопутными силами и террористами, бои идут внутри сектора Газа», — пояснил Хагари.

По словам представителя израильской армии, военные регулярно оценивают обстановку в зоне боевых действий, продолжая продвигаться в рамках оперативных планов.

«Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с этапами боевых действий и целями войны», — заметил Хагари.

28 октября военное руководство Израиля заявило о старте следующего этапа военных действий в секторе Газа.

Также ЦАХАЛ провел операцию по уничтожению террористической инфраструктуры ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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