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Губернатор Севастополя рассказал о сбитых воздушных целях над городом

Развожаев: предварительно над Севастополем военные сбили две воздушные цели

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительной информации, над городом были сбиты две воздушные цели.

«По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — написал он.

Глава региона отметил, что все службы продолжают контролировать обстановку в городе. Также он вновь призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать места укрытия.

Ранее Михаил Развожаев сообщал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе.

До этого Михаил Развожаев заявлял, что в городе объявлена воздушная тревога.

30 октября Telegram-канал Baza писал, что ночью два безэкипажных катера пытались атаковать порт Севастополя. Один из катеров был подтоплен, второй развернулся и уплыл.

Ночью губернатор Севастополя в 4:18 мск сообщал, что Черноморский флот на внешнем рейде отбивает атаку беспилотников.

Утром в понедельник в Севастополе была приостановлена работа морского транспорта через бухту.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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