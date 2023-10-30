Военный эксперт: США с помощью Киева вооружают удобных для себя террористов

США с помощью Киева вооружают удобных для себя террористов в разных точках мира. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, комментируя слова первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского о том, что порядка 20% поставляемого Украине странами Запада оружия идет на черный рынок.

«Мы отслеживали партии оружия, поставленные США и их союзниками Украине. Причем отслеживали в даркнете. <...> Так вот, там можно купить что угодно. И реактивные гранатометы, и стрелковое оружие, и боеприпасы, и чего там только не было», — рассказал Гагин.

Он добавил, что факт торговли оружием, предоставленным Киеву, свидетельствует о высоком уровне коррупции, поскольку не знать о продаже крупных партий руководство Украины не могло. Кроме того, по его словам, в курсе коррупционных схем и на Западе.

В начале октября турецкое издание dikGAZETE сообщало, что ХАМАС в конфликте с Израилем использует американское оружие, которое Штаты отправляли на Украину. В публикации утверждается, что эту информацию подтвердили и представители группировки, и американские конгрессмены.

До этого украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times предлагал решить проблему нехватки боеприпасов в мире путем производства их на Украине.

Ранее Украина и Румыния подписали меморандум о расширении производства боеприпасов и наращивании оборонных возможностей.