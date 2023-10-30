В Запорожье произошел взрыв

В городе Запорожье произошел мощный взрыв, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В областном центре <...> прозвучал мощный объемный взрыв», — написал Рогов.

Комментариев от местной администрации пока нет.

27 октября в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины произошли взрывы.

За несколько дней до этого о взрывах сообщалось в Хмельницкой области Украины. Тогда власти объявляли воздушную тревогу в нескольких областях страны, в том числе в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской.

С начала октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло вскоре после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки проводятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».