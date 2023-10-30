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Губернатор Севастополя сообщил о работе системы ПВО в городе

Губернатор Севастополя Развожаев: в городе работает система ПВО

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе в данный момент действует система противовоздушной обороны (ПВО).

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он.

Глава Севастополя призвал жителей города сохранять спокойствие.

До этого Михаил Развожаев сообщал, что в городе объявлена воздушная тревога.

Причины не называются.

Развожаев опубликовал видео с инструкцией для населения при объявлении воздушной тревоги.

30 октября Telegram-канал Baza писал, что сегодня ночью два безэкипажных катера пытались атаковать порт Севастополя. Один из катеров был подтоплен, второй развернулся и уплыл.

Ночью губернатор Севастополя в 4:18 мск сообщал, что Черноморский флот на внешнем рейде отбивает атаку беспилотников.

Утром в понедельник в Севастополе была приостановлена работа морского транспорта через бухту.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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