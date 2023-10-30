В «Аль-Кассам» сообщили, что обстреливают израильский город

Бригады «Аль-Кассам» сообщили, что обстреливают израильский приморский город Ашдод в ответ на нападения на мирное население Палестины, передает РИА Новости.

В это же время сирены воздушной тревоги, предупреждающие гражданское население о возможной атаке, впервые с начала дня прозвучали в приморском израильском городе Ашдод. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ашдод находится на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива.

«Сирены прозвучали в городе Ашдод и в районах, которые прилегают к сектору Газа», — говорится в публикации.

О сиренах в городе Ашкелон сообщалось 28 октября.

До этого в Telegram-канале Армии обороны Израиля сообщалось, что израильские солдаты в ночь на 28 октября нанесли удары по подземным целям, расположенным на севере сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.