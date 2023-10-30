Российские военные отразили пять атак украинской армии на Времевском направлении, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши накрыли их (украинских военнослужащих. — «Газета.Ru») артиллерией, минометами и реактивными системами залпового огня», — сказал Рогов.

В результате атак ВСУ потеряли около 200 военных, также они лишились двух БТР, одной гаубицы и нескольких внедорожников, отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Рогов добавил, что российские военные провели успешную атаку в районе Старомайорского и Новодонецкого в Донецкой народной республике. Кроме того, по его словам, массированные обстрелы идут со стороны Вооруженных сил Украины по Урожайному, Золотой Ниве и Старомайорскому.

Также 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за время контрнаступления, которое началось 4 июня, потеряли 90 тысяч бойцов и почти 600 танков.

До этого бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский умышленно скрывает правду о тяжелой ситуации в зоне боевых действий и провалах армии страны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.