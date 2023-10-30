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Польский писатель назвал «единственного» человека, которого уважает ВСУ

Польский писатель Твардох заявил, что бойцы ВСУ ненавидят президента Зеленского

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Gleb Garanich/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил польский писатель Щепан Твардох, слова которого приводит издание Interia Wydarzenia.

Он отметил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, по сути, единственный человек в украинской политике, который «пользуется уважением военных».

«А Зеленского военные ненавидят», — отметил литератор, ссылаясь на беседы с рядовыми ВСУ.

Твардох напомнил об ощутимой нехватке вооружения и снарядов. Солдаты пожаловались ему на «боеприпасный голод».

Накануне в Британии заявили о разногласиях Зеленского и главкома ВСУ. По данным газеты The Times, Залужный считает, что украинское наступление практически подошло к концу, лучше стоит сохранить то, что есть, и готовиться к операции в 2024 году. Зеленский не признает оценку генерала.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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