Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил польский писатель Щепан Твардох, слова которого приводит издание Interia Wydarzenia.

Он отметил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, по сути, единственный человек в украинской политике, который «пользуется уважением военных».

«А Зеленского военные ненавидят», — отметил литератор, ссылаясь на беседы с рядовыми ВСУ.

Твардох напомнил об ощутимой нехватке вооружения и снарядов. Солдаты пожаловались ему на «боеприпасный голод».

Накануне в Британии заявили о разногласиях Зеленского и главкома ВСУ. По данным газеты The Times, Залужный считает, что украинское наступление практически подошло к концу, лучше стоит сохранить то, что есть, и готовиться к операции в 2024 году. Зеленский не признает оценку генерала.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.