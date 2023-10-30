В Италии рассказали о рисках длительной войны на Ближнем Востоке

Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может оказаться долгим и обернуться драматическими последствиями для гражданского населения, уверен министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщило издание la Stampa.

«Пусть европейцы не питают иллюзий, война, к сожалению, будет долгой. Израиль делает то, что обещал сделать уже несколько дней», — пояснил глава Министерства обороны страны.

По словам Крозетто, израильская Армия будет продолжать идти вперед и надо будет следить за дальнейшими политическими последствиями.

«К сожалению, совершенно очевидно, что гражданские последствия есть и будут, даже драматические», — обратил внимание глава итальянского МО.

До этого Крозетто признал, что Россия не причастна к атаке ХАМАС на Израиль. По его мнению, другие страны заигрывали с палестинцами и ХАМАС, но не РФ.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.