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На юге Украины после взрывов произошел пожар на складе

В Николаевской области на Украине после взрывов произошел пожар на складе

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Shutterstock

Пожар возник на складе в Николаевской области на юге Украины после нескольких взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталью Гуменюк.

По ее словам, пожар начался на складе, но его быстро потушили.

До этого взрывы произошли в пригороде города Днепропетровск.

Также 30 октября несколько взрывов прогремели в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги. Областная военно-гражданская администрация украинской территории пояснила, что источником звуков стала работа средств противовоздушной обороны.

Вечером в воскресенье, 29 октября, тревога объявлялась в нескольких областях Украины, однако ночью предупреждение отменено во всех регионах страны.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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