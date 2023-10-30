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Минобороны РФ сообщило о подавлении артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: войска РФ подавили 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении

Военные российской группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении подавили 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Как рассказал Савчук, на данной направлении российские военные уничтожили два опорных пункта и пять районов скопления техники и живой силы украинских войск.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии», — подчеркнул он.

В районах Ямполовского и Торского участков армия РФ нанесла поражение штурмовым группам 21-й и 63-й механизированной бригад ВСУ, добавил он.

До этого глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала лета 2023 года потеряла больше 90 тысяч военных, однако она так и не достигла никаких значимых успехов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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