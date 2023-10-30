Минобороны РФ сообщило о подавлении артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении

Военные российской группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении подавили 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Как рассказал Савчук, на данной направлении российские военные уничтожили два опорных пункта и пять районов скопления техники и живой силы украинских войск.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии», — подчеркнул он.

В районах Ямполовского и Торского участков армия РФ нанесла поражение штурмовым группам 21-й и 63-й механизированной бригад ВСУ, добавил он.

До этого глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала лета 2023 года потеряла больше 90 тысяч военных, однако она так и не достигла никаких значимых успехов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.