Шойгу заявил, что Запад пытается обосновать появление в Азии сил НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что концепция Запада о «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» призвана обосновать появление в Азии сил Североатлантического альянса. Об этом министр сказал, выступая Сяншаньском форуме в Пекине, сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, Запад, спровоцировав острый кризис в Европе, стремится по нескольким направлениям распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион. Министр отметил, что непосредственная вовлеченность в противостояние государств, которые обладают ядерным арсеналом, во много раз умножает стратегические риски.

Шойгу подчеркнул, что в последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Навязываемая Западом концепция «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона», заявил российский министр обороны, призвана обосновать появление в Азии сил и инфраструктуры НАТО.

Шойгу сравнил такой подход НАТО с продвигаемым Россией и Китаем принципом неделимости безопасности, который не допускает обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других стран.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу будет продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе осуществлять поставки техники и совместные учения.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.