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В Черном море обнаружили два военных катера ВМС Украины без экипажей

МО РФ: огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВСУ в Черном море

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Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

В акватории Черного моря были обнаружены два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, по которым нанесли огневое поражение. Об этом заявили журналистам в министерстве обороны России, передает ТАСС.

«30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что на внешнем рейде бухты Севастополя проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Черноморский флот над акваторией отбивает атаку беспилотников.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что в северной части Черного моря технические средства наблюдения обнаружили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины.

21 сентября украинская армия массово попыталась атаковать Крым с помощью беспилотников. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному дрону над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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