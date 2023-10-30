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В Севастополе объяснили громкие звуки над акваторией

Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот отражает атаку БПЛА

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что Черноморский флот над акваторией отбивает атаку беспилотников.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — сказано в сообщении.

25 октября Развожаев заявлял, что российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник в пригороде Севастополя, затем объект сдетонировал на земле.

До этого губернатор Севастополя сообщал, что в Черном море шел бой флота Российской Федерации и украинских диверсантов.

16 октября российские войска также уничтожили катер Вооруженных сил Украины. Удар нанесла морская авиация. Кроме этого, в оборонном ведомстве рассказали о ликвидации трех быстроходных катеров с десантными группами сил специальных операций украинской армии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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