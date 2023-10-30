Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

Минобороны РФ сообщило, что министр Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, сообщает РИА Новости, ссылаясь на минобороны России.

«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности»», — сказано в сообщении военного ведомства.

В тексте уточняется, что в форуме будут участвовать представители высшего руководства, главы оборонных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ряда государств Европы.

Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года. В последний раз он состоялся в очном формате в 2019 году.

25 октября стратегические ядерные силы России отработали на учениях массированный ядерный удар в ответ на атаку противника, заявил министр обороны Шойгу. В Кремле подтвердили учебные испытания. В среду Совфед одобрил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий