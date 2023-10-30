Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, сообщает РИА Новости, ссылаясь на минобороны России.

«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности»», — сказано в сообщении военного ведомства.

В тексте уточняется, что в форуме будут участвовать представители высшего руководства, главы оборонных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ряда государств Европы.

Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года. В последний раз он состоялся в очном формате в 2019 году.

25 октября стратегические ядерные силы России отработали на учениях массированный ядерный удар в ответ на атаку противника, заявил министр обороны Шойгу. В Кремле подтвердили учебные испытания. В среду Совфед одобрил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.