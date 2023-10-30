В США назвали катастрофой провал украинского контрнаступления

Провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Об этом в интервью для YouTube-канала Judging Freedom рассказал американский профессор Джон Миршаймер.

Он отметил, что завершение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «совершенно очевидно». При этом эксперт назвал операцию украинских войск огромным провалом и катастрофой для страны.

«Масштабного наступления (ВСУ — «Газета.Ru») больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта», — добавил Миршаймер.

Также профессор обратил внимание на исчезновение новостей о ситуации на Украине с первых полос в американских изданиях. По его словам, вытеснение соответствующих материалов произошло из-за провала контрнаступления ВСУ.

29 октября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, заявил о тупиковой ситуации в зоне боевых действий. Кроме того, эксперт обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в сокрытии правды о неудачах украинских солдат на фронте.

Как он сказал, в настоящее время на линии соприкосновения нет никакого «позитива» для ВСУ. В то же время Соскин призвал Зеленского взять на себя ответственность за провал контрнаступления.

Ранее на Западе сообщили об окончании украинского контрнаступления.